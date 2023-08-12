Sevmelerde sar beni hasretim... Yokluklarla gönlümü prangalama! Gidipde gelmeyişlerinle, Günbe gün hayalini kurduğum aşkla, Sarılınca geçip gider dediğim Hüzünle, Terbiye etme ruhumu! Bir ayazla çıkıp gidercesine benim feryatlarım. Sen gel bırakma bu yaz soğuğunda Kalbimi yalnız! Kalbinle sar beni, Kurtulmayı asla istemediğim! Sen gel bence, Varlığınla boğ yalnızlığı!TELİF HAKKI Y.B -ŞAİR-

Sevmelerde sar beni hasretim... Yokluklarla gönlümü prangalama! Gidipde gelmeyişlerinle, Günbe gün hayalini kurduğum aşkla, Sarılınca geçip gider dediğim Hüzünle, Terbiye etme ruhumu! Bir ayazla çıkıp gidercesine benim feryatlarım. Sen gel bırakma bu yaz soğuğunda Kalbimi yalnız! Kalbinle sar beni, Kurtulmayı asla istemediğim! Sen gel bence, Varlığınla boğ yalnızlığı!TELİF HAKKI Y.B -ŞAİR-