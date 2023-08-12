akademisyenden otomatik ford b max kazasız 104binde.

Aracı 2012 aralık ayında aldim. 2013 trafiğe cıkışlı. Hicbir kazam yok. Park ederken ufak bir temastan dolayı lokal boya var sağ arka kapıda. Aracımı okul ve evim arasında kullandım. Ön lastikleri subat ayında aldım. Sigara içilmedi araçta. 3. çocuktan dolayı daha geniş bir araç almak için satıyorum. Yoksa ömürlük kullanacaktım (Niyetim öyleydi). Her yıl bakımları yapıldı. okullar kapanınca tatile gitmeden önce yağ ve filtre bakımları yapıldı. Orijinal balatalar takıldı. Alan sorunsuz kullanır. Tramer kaydı yoktur. Hasar sorgu sonucu mesajı resimlere eklendi. Klima gazı yeni dolduruldu.

Aracı 2012 aralık ayında aldim. 2013 trafiğe cıkışlı. Hicbir kazam yok. Park ederken ufak bir temastan dolayı lokal boya var sağ arka kapıda. Aracımı okul ve evim arasında kullandım. Ön lastikleri subat ayında aldım. Sigara içilmedi araçta. 3. çocuktan dolayı daha geniş bir araç almak için satıyorum. Yoksa ömürlük kullanacaktım (Niyetim öyleydi). Her yıl bakımları yapıldı. okullar kapanınca tatile gitmeden önce yağ ve filtre bakımları yapıldı. Orijinal balatalar takıldı. Alan sorunsuz kullanır. Tramer kaydı yoktur. Hasar sorgu sonucu mesajı resimlere eklendi. Klima gazı yeni dolduruldu.