Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 10:28
MTSK YEDEK GÖREVLİ

Arkadaşlar bugün ki mtsk direksiyon sınavında görevliydim. Gelen SMS de ve sınav görevli kartında yedek olduğum yazmıyordu. Sabah görev yerine geldiğimde öğrendim. Bunun ücreti hakkında bilgisi olan var mı


Aselban19
Aday Memur
12 Ağustos 2023 10:30

Farkı yok. Ücret aynı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!Öğretmenlerin maaşı ve ders saatiPromosyon Teklifi Güncellendi2.il dışıEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Türk Eğitim Sistemi !Sahil özrü hakkındaNorm hesabı rehberlik seçmeli dersNöbetçi öğretmenlik çöpe atilmali

Sözlük

gülfeşan 11 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 6 alanya 1 devekuşu emmanuel 1 sözlük bağımlılığı 1 hiçbirinin öyle bir derdi yoktu 1 papatya 1 glasiyal 1 Deprem 1 Amotivasyonel Sendrom 1

Son Haberler

Yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 400 bin öğrenci eğitim gördüAdana'da kayıp olarak aranan kadın, sulama kanalında ölü bulunduEsenyurt'ta otomobilin çarptığı çocuk öldüAfyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandıSakarya'da denize girmek yasaklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.