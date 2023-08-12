Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 10:39
2. il dışı
herkese tayin hakkı verilmeli. il dışı tayini çıkana da verilmeli.

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