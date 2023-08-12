Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 10:40
İsraf israf vazgecilmeli

Devlet iyi niyet ile ders kitaplarını dağıtıyor

Malesef çoğu öğrenci kapağını açmadan sene sonu çöpe atıyor ne denetimi var ne yaptırımı

Geçen yıl yardımcı kaynak olarak öğrencilere

Test kitabı yardımcı kaynak kitap verildi kaç öğrenci

Bu kaynaklardaki soruları çözdü

Bedava kitap verilmeden vazg cilmeli

İmkanı olmayan öğrencilere sene basın da kitap kırtasiye yapılmalı

Ogrenci ders ile ilgili istediği kitabı almalı

Kitaplar zaten müfredata göre hazırlanıyor denetimden geciyor


Kagiş
Müsteşar
12 Ağustos 2023 11:15

Okuyacak olan ve maddi durumu iyi olan öğrenciler zaten öğretmenlerinin, koçlarının ya da özel kurs merkezindeki eğitim danışmanlarının önerdiği kaynakları alıp çözüyorlar. İnternet kanallarındaki ders anlatım videolarını izleyip oradaki kaynak soruları da çözüyorlar!

Ciddi ciddi hazırlanan öğrenciler hem özel ders takviyesi alıp hem de dershanelere gidiyorlar! Bunu herkes biliyor!

Başarılı olup da maddi imkanı olmayan mağdur öğrenciler tespit edilip onlara bu konuda yardımcı olunmalı! Herkese eğitimde fırsat eşitliği kapsamında yapılan yardımların israfa yol açtığı da gün gibi ortada! Okumayı, kariyer yapmayı ya da eğitimli bir insan olmayı istemeyen öğrencilere ve onların ailelerine de başka imkanlar sunulup kulvarı değiştirmeleri sağlanmalıdır!

Zorla güzellik olmuyor, oldurulmuyor! Şimdi birileri kalkıp da bana hukuk, demokrasi, insan hakları.... vs demesin! Adam okumak istemiyorsa ben böyle iyiyim diyorsa bırakacaksın kendi haline! Bu tarz düşünenleri de vatandaşlık kursları adı altında eğitimlere alıp nasıl iyi, örnek vatandaş olunur onu anlatacak ve topluma kazandıracaksın! Bu da bir nevi eğitimdir.


Millennium
Şef
12 Ağustos 2023 11:26

Birileri artık şu İngilizce ders kitaplarının gerçek hayatla uzaktan yakından alakasının olmadığını, dört temel beceriyi ölçmede zayıf kaldığını, öğrencilerin zaten soğuk oldukları bir dersten daha da soğumalarına sebep olduğunu anlasın artık. Sınav deseniz zaten büyük ölçüde gramer üzerine, bu da öğretmeni ister istemez bu yöne sürüklüyor.

Elimizden geldiğince kendi materyallerimizi de kullanıyoruz ama öğrenciler için özellikle İngilizce dersi kapsamında ciddi bir iyileştirme yapılması lazım bu konuda.

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