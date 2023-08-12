İsraf israf vazgecilmeli

Okuyacak olan ve maddi durumu iyi olan öğrenciler zaten öğretmenlerinin, koçlarının ya da özel kurs merkezindeki eğitim danışmanlarının önerdiği kaynakları alıp çözüyorlar. İnternet kanallarındaki ders anlatım videolarını izleyip oradaki kaynak soruları da çözüyorlar!

Ciddi ciddi hazırlanan öğrenciler hem özel ders takviyesi alıp hem de dershanelere gidiyorlar! Bunu herkes biliyor!

Başarılı olup da maddi imkanı olmayan mağdur öğrenciler tespit edilip onlara bu konuda yardımcı olunmalı! Herkese eğitimde fırsat eşitliği kapsamında yapılan yardımların israfa yol açtığı da gün gibi ortada! Okumayı, kariyer yapmayı ya da eğitimli bir insan olmayı istemeyen öğrencilere ve onların ailelerine de başka imkanlar sunulup kulvarı değiştirmeleri sağlanmalıdır!

Zorla güzellik olmuyor, oldurulmuyor! Şimdi birileri kalkıp da bana hukuk, demokrasi, insan hakları.... vs demesin! Adam okumak istemiyorsa ben böyle iyiyim diyorsa bırakacaksın kendi haline! Bu tarz düşünenleri de vatandaşlık kursları adı altında eğitimlere alıp nasıl iyi, örnek vatandaş olunur onu anlatacak ve topluma kazandıracaksın! Bu da bir nevi eğitimdir.