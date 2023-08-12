KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


12 Ağustos 2023 10:48
Merkez Atamalar

Arkadaşlar maliye mezunuyum 2024 e şimdiden başladım aktif bir isim olduğu için günde 3 4 saat ayırabilecek durumdayım ve isteğim merkez uzmanlıklara atanmak,ankarada yaşıyorum o yüzden onceligim tamamiyle bu ve belki bazı arkadaşlar kızacak ancak referans bu işin belirleyicisiyken bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum bunu da göz önünde bulundurursak kaç puan almam yeterli olacaktır ve yds şartı tüm merkez atamalarında var mi ?

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