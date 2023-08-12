Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 11:35
Kantin zulmüne kaldı 40 gun

Okul kantinlerin de tam bir tekelkesme

Rant kapısı

Öğrenciyi soyma düzeni

Kantin soygununda bazı okul idareleri de çanak tutuyor dışarıya çıkmak yasak kantinden yiyin

Bakalım bir tost bir ayranı kaça yiyecek öğrenci

Kantin fiyatları sahil fiyatları gibi


Pelinin
Daire Başkanı
12 Ağustos 2023 11:40

Hocam siz de iyice saçmalıyorsunuz, okuldan çıkarmama nedeni güvenlik amaçlı ayrıca veli izin vermez zaten okuldan öğrencinin çıkmasına, kaldı ki sanki öğrenci çıksa daha mı ucuza yemek yiyecek? Ama şunu söyleseniz katılırım kantinler daha çok denetlenip daha sağlıklı daha kaliteli besinler satılmalı ama fiyat konusunda size katılmıyorum

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