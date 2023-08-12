Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 12:34
Anayasa mahkemesi komisyonlar önünde
Komisyonlar önünde incelemede ne demek, ne kadar sürer bilgisi olan yazabilirse teşekkürler

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