KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


12 Ağustos 2023 12:37
Yds şartı aramayan merkez uzmanlıkları

Yaşadığım yerden uzaklaşmak istemiyorum arkadaşlar ancak yds puanım yok referans mülakat boyutunda sakıncalarım yok ancak yds şartı arayan kurumlara başvuramayacağım bu yüzden bu şartı aramayan merkez uzman yardımcılığı ilanı açan kurumlar var mı acaba?


memurfaruk
Aday Memur
12 Ağustos 2023 13:23

Genellikle üst kurul uzmanlıklarında yds isteniyor ama bakanlık uzmanlıklarında girişte yds istenmeyen yerler mevcut. Yeterlilik sürecinde 70 puan isteniyor bu da 3 yılı buluyor. Enerji, Sanayi, İçişleri ve Sağlık Bakanlığı uzman yardımcılığı için yds istemeyen yerlerden mesela.

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