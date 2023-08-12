Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 12:53
Sağlık Mazeret Tayini Hk

3 yılı doldurmamış kadrolu öğretmenin sağlık mazareti nedeniyle yer değişikliğini Bakanlık resen kendisi mi yapıyor? Bunun sonucunun açıklanması da diğer mazaret sonuçlarıyla aynı gün mü yapılır?

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