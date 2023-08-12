Eş tayini ile il değişikliği yapan polis var mı aranizda

Merhaba, ben bir kuruma atandigimda (herhangi bir sehre) o süreçteki esim polis memuru ise, başvuru yaptığı an tayin verirler mi yanıma? Belirli bir döneme bağlı kalmaksızın, benimle gelebilir mi aynı anda?

Merhaba, ben bir kuruma atandigimda (herhangi bir sehre) o süreçteki esim polis memuru ise, başvuru yaptığı an tayin verirler mi yanıma? Belirli bir döneme bağlı kalmaksızın, benimle gelebilir mi aynı anda?