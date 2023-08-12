Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Ağustos 2023 13:06
Nakliye ucretleri

Merhaba. Taşınanlar için soruyorum. Nereden nereye ne kadar ücrete tasindiniz? Bilgi verebilir misiniz?


olsaolurmu
Aday Memur
12 Ağustos 2023 13:37

maalesef çok pahalandı, 1 buçuk yıl önce falan üç beş parça eşyayı 1600 tl ye getirtmiştim, şimdi 10 bin çekiyorlar yaklasık 250 km yol.

geçen haftalarda arkadasın biri demişti izmirden kayseriye 30 bin istemişler. kaçınca kattan kaçıncı kata indirip bindirecekler ona göre bile dğişiyor ücretler

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık olacağım bir problem olurmuOyak Konut Ön Biriktirimden Çıkış YardımAcil asker eş durumu tayinSayın editorStatü Geçişi Hk.Jandarma JSPSJandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (JSPS)Deprem tazminatı uzar mı?Msb dış kaynak 2023 asb alımları ne zaman olur ?Asil olma ihtimali hangisinde daha yüksek branşlı mı branşsız mı (cevaplarsanız sevinirim)

Sözlük

Zerengökçe 8 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 5 supporters 5 aldım verdim ben seni yendim 2 Deprem 1 glasiyal 1 sobalı ev 1 papatya 1 güne bir şiir bırak 2 nasılsın 1

Son Haberler

Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü'Toplu sözleşme sürecini tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlandıracağız'FETÖ firarisi hakim yakalandıOğulları öldürülen anne baba intikam amacıyla cinayet işlediAile Bakanı Göktaş'tan Ulusal Vefa Projesi'ne ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.