Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ağustos 2023 13:28
Lojman hakkindq
Her yıl lojman başvuru tarih araligi ve aciklanma Suresi aynı mı? Başvurular ne zaman oluyor?

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