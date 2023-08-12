Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ağustos 2023 13:30
YILLIK İZİNDE ATIŞ YAPMAK

2.dönem atış 18 ağustosta bitiyor ve ben de yıllık izindeyim. İzinim devam ederken gidip atış yapabilir miyim ?

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Sözlük

yıllık izin 1 bir şeyi anlatmaya çalışırken kıyaslama yapmak 3 alanya 1 güne bir şiir bırak 2 sobalı ev 1 kadınlar parasız erkeği sevmez 6 yozgat 3 arkadaşına koktuğunu nasıl söylersin 3 hiçbirinin öyle bir derdi yoktu 1 Zekasına hayran bırakan kadın 1

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