Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 13:31
MEBBİS'te hizmet sürelerim eksik görünüyor

Asker öğretmenlikten dolayı hizmet birleştirme yaptım derece ve kademe mebbis e işlenmesine rağmen il içi ve il dışı başvurusunda hizmet sürem eksik görünüyor ne gibi bir yol izlemem lazım?

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