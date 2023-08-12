Vakıf Üniversitelerinde Yarı Zamanlı Eğitmen Maaşları Ne Durumda?

Birkaç ay önce İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinden yarı zamanlı eğitmen vasfı ile "haftada iki saat" ders vermek için teklif aldım. Fakat bu konuda deneyimim ve bilgim olmadığı için içerden bana fikir verebilecek kişilerin görüşlerine ihtiyacım var.

1-Vakıf üniversitelerinde genel olarak yarı zamanlı eğitmen maaşları ne durumda? Ne beklemeliyim? 2023 enflasyon durumu yarı zamanlı personel maaşlarını da etkiledi mi?

2-Saatlik hesaplanan ders ücretine akademik yayın yapmış olmak vesaire gibi unsurlar pozitif etki ediyor mu?

3-İnsan kaynakları ile maaş ve akış için irtibata geçtiğimde nelere dikkat etmeli? Örneğin, eğitmenden maaş konusunda fikrini alınıyor mu yoksa direkt bir rakam üzerinden mi konuşuluyor?

Bu soruların cevaplarının duruma göre değişkenlik göstereceğini bilsem de tahmini cevaplar almak bana yardımcı olacak. İlgilenen herkese teşekkür ederim.