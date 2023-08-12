Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 13:51
Banka promosyonları bu sene niye bu kadar az
Geçen sene bankalar birbiriyle yarışıyordu 40,50 bin veren bankalar vardı bu sene maaşlar nerdeyse %100 artmasına rağmen en çok veren 3 senelik 15 bin veriyo gidişat böyle mi gider yoksa yükselirmi

fakir.adam
Şube Müdürü
12 Ağustos 2023 14:21

daha da düşer. hemen kabul edin 15i.

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