Banka promosyonları bu sene niye bu kadar az

Geçen sene bankalar birbiriyle yarışıyordu 40,50 bin veren bankalar vardı bu sene maaşlar nerdeyse %100 artmasına rağmen en çok veren 3 senelik 15 bin veriyo gidişat böyle mi gider yoksa yükselirmi

Geçen sene bankalar birbiriyle yarışıyordu 40,50 bin veren bankalar vardı bu sene maaşlar nerdeyse %100 artmasına rağmen en çok veren 3 senelik 15 bin veriyo gidişat böyle mi gider yoksa yükselirmi