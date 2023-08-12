Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


12 Ağustos 2023 14:44
Bahis

2019 yılında para transferinden dolayı 2022 yılında idari para cezası yedim 2022 yılında muhtara gitmiş tebliğ benim yeni haberim oluyor idari açıdan ne olur


Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
12 Ağustos 2023 15:07
Para cezaası başka bişe olmaz
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