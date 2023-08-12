Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 14:49
İldışı tayini çıkan hemen tekrar eş durumu mazereti başvurusu yapabilir mi

Maalesef böyle bir sıkıntı oldu. Böyle bir şey olabilir mi? Tekrardan 1 hafta içinde başvuru yapılabilir mi özür durumundan?


derdino
Aday Memur
12 Ağustos 2023 14:49

İlişik kesildi

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