Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 15:04
Bir öğrenci burs için KYK dışında başka nerelere başvurabilir?

Abilerim ablalarım merhabalar sorum başlıktaki gibi KYK üzerinden burs alıyordum ancak bölüm değişikliği sebebiyle bursum kesildi. Okullar açılmadanda başvurabildiğim kadar kurumlara başvuruda bulunmak istiyorum. Bu yüzden başka hangi kurumlara başvurabilirim özellikle engelliler için burs veren? Yardımcı olursanız sevinirim.

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