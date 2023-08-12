Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2023 15:41
Sozlesme feshı ve atanma a

Saglık baknlıgında calısırken ıstıfa edıp kadrolu baska bır yere atandım. Unı hastanesıne tektat sozlesmelı atanamk ıcın 1 yıl beklememe gerek var mı cezam az kala ılana cıksa basvursam ıse baslayana kadar bıter


lDeimosl
Genel Müdür
12 Ağustos 2023 16:54

Göreve başlama tarihi istifa tarihini bir yıl geçiyorsa sorun yok.


Can1.1.1.1.
Aday Memur
12 Ağustos 2023 17:15

Cok sevındım ya Allah razı olsum


Can1.1.1.1.
Aday Memur
12 Ağustos 2023 17:17

Pekı gidip konussam dıyelım cezamın bıtmesıne 2 ay kaldı unı hastanesi kabul edder mı sızce

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