Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2023 15:51
Kadroya geçiş ve eş durumu tayini

3+1 personel olarak görev yaptığım sırada doğum yapmam nedeniyle 2 yıl ücretsiz izne ayrıldım. Izin dönüşümde 20 temmuzda kadroya geçiş için dilekçemi verdim. Ne zaman kadro geçişim tamamlanır?

Eşim polis memuru şark tayinimiz çıktı. Kadroya geçtikten hemen sonra eş durumundan tayin dilekçemi verebilir miyim?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler

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