Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 16:02
Ocak ayı ek ders ücreti

Arkadaşlar sendika toplu görüşme taleplerinde ek ders ücretini 117 brüt talep etmiş, neti 100 civarı oluyor. Benim merak ettiğim şu bu talep kabul olursa ocak ayında 100 lira mı olacak ekders yoksa 100 liranın üstüne ocak zammı mi eklenecek çünkü eğer zam eklenmezse 100 lira ocak ayına göre yine çok düşük kalacak, eğer en az yüzde 40 zam olacağı düşünülürse maaşlara

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