Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 16:39

2. İl dışı atamanın yapılmasını faydalı buluyor musunuz?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mazeret atamaları bittikten sonra tek bir takvimle 2. İldışı atamaları yapması açıklamasına nasıl bakıyorsunuz?

Bu ankete 51 dakikada, 3 kişi oy kullandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mazeret atamaları bittikten sonra tek bir takvimle 2. İldışı atamaları yapması açıklamasına nasıl bakıyorsunuz?

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