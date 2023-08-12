KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 17:02
Bilişim dersi MEB onaylı sertifika yerine geçer mi

merhaba,

üniversitede bilişim dersi almıştım, atamalarda istenilen 6225 nitelik kodundaki bilgisayar işletmenliği sertifikası yerine geçerli sayılır mı? Aslında lisede de bilgisayarlı muhasebe okudum. faydası olur mu?

teşekkürler

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