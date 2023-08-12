Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 17:21
Öğretmene 3 ikramiye !!!

Birincisi okullar açılırken ( eğitim öğretim ödeneği yerine )

İkinci ikramiye 24 Kasım öğretmenler günün de

Üçüncü ikramiye okullar kapanırken tatil ikramiyesi

Miktarı ise en düşük devlet memuru maaşına denk olmalıdır

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