3+1 personel eş durumu mazereti bitmesi

Arkadaşlar merhaba, eşim istanbulda hemşireydi 2017 başlangıçlı. 2020 ayında 3. senesini doldurup kadroya geçince ankaraya yanıma tayin oldu eş durumu ile. Ben bir vakıf üniversitesinde akademisyenim yani özel sektör sayılıyor. 2021-2022-2023 ocak aylarında hep mazeretin devam ettiğine dair belge verdik hastaneye. Sorum şu şekilde olacak:

1-) Ben yurtdışında bir üniversiteden teklif aldım ancak 1 yıllık bir sözleşme şimdilik ve ekim ayında gitmem gerekecek. 1 yıl sonunda muhtemelen geri döneceğim. Eğer üniversitemden ücretsiz izin alırsam halen orada çalışıyor kabul edilip aynı belgeleri verebilir mi eşim?

2-) Eğer üniversitemden ücretsiz izin alamaz ve istifa edersem eşim de ocakta belge veremezse geri istanbula mı gönderirler?

3-) Eşimi geri gönderme durumlarına karşı 1 senelik ücretsiz izine çıkabilir mi?

Sonuç olarak 3+1'i doldurmuş ve 6 senelik hemşire yine de böyle bir durum yaşanır mı? Şimdiden çok teşekkür ederim.