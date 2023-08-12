Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 17:39
3+1 de iki kurum onayı ile il değiştirebilirmiyiz ?

Arkadaşlar merhabalar,

ocak ayında 3+1 olarak belediyede sözleşmeli oldum.

çalıştığım il ile ailemin bulunduğu il farklı ve ailemin bulunduğu yerdeki belediye ile görüşüp onay alırsam nakil olabilirmiyim. Bilgi verirseniz size dua ederim teşekkür ederim

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