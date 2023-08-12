Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 17:53
Maaş ödülü

Bu seneki maaş ödülü miktarı tahmini ne kadar olur?

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayini yapacak olanların hakkı yeniyor!Tayin meselesi nasıl çözülür?Öğretmenlerin maaşı ve ders saatiÖğretmenler odasında sayın bakana 24 Kasımda ikramiye var mı sordunuz mu2.il dışıEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?Promosyon Teklifi GüncellendiSahil özrü hakkındaTürk Eğitim Sistemi !Nöbetçi öğretmenlik çöpe atilmali

Sözlük

bir şeyi anlatmaya çalışırken kıyaslama yapmak 3 arkadaşına koktuğunu nasıl söylersin 3 kadınlar parasız erkeği sevmez 7 supporters 5 sözlük bağımlılığı 1 aşçılık kuralları 1 yozgat 3 kürk mantolu madonna 1 nasılsın 1 charmquell 1

Son Haberler

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i açıkladıFenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'daBurdur'da orman yangını çıktıAFAD Başkanı Sezer'den Malatya'daki depremlere ilişkin açıklamaEren Bülbül'ün vefatından 15 ay önce bocce turnuvasına katıldığı öğrenildi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.