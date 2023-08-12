Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


12 Ağustos 2023 17:55
İnsan kaynaklarıyla ilgili

Merhabalar. İK da çalışanlara bir sorum var; en çok kullandığınız program nedir ve ne derece bilsek yeterli? örneğin excel ise ne derecede lazım oluyor.

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