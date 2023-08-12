Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2023 18:03
Yol ucreti
Merhaba ozel sektor es durumu tayini oldum. (Istanbul'dan Bolu'ya) ikametim yillardir Boluda. Bu durum yol parasi yatmaya engel mi?

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