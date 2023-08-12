KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 19:12
Kpss temeli olmayan birisi?

2022 lisanstan 72 alan birisi 11 ayda maksimum kaç puana ulaşabilir?


Süphan İmre
Aday Memur
12 Ağustos 2023 19:31
95

strongwoman
Aday Memur
12 Ağustos 2023 20:16

72 den 95 puana ulaşmak çok zor değil mi?

Süphan İmre, 1 saat önce
95

Süphan İmre
Aday Memur
12 Ağustos 2023 20:49
Nasıl çalıştığına bağlı.11 ay dediniz ben full çalışma 11 ay boyunca için konuştum.Ama aralıksız hergün
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