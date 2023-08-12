Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 19:51
Mal bildirimi

Mal bildirimi ile ilgili iki sorum olacak.

1- 2020 yılında mal bildirimi yapmıştım. Şu an yeni

bir taşınmaz sahibi olduğumuz için tekrar yapacağım. Bu bildirimde hem önceki

bildirimde olan bilgileri hem de yeni bilgileri mi yazmam lazım yoksa yalnızca

yeni taşınmazı yazmam yeterli olur mu?

2- Yeni taşınmaz için çektiğimiz kredi tutarını da

formda bildirmek gerekir mi? Eğer gerekirse onu bankaya toplam ödenecek tutar

olarak yazmak gerekir, değil mi?


ahm@
Memur
12 Ağustos 2023 20:00

Üzerinizde bulunan tüm malları varsa borçlarınız ile birlikte yazmanız gerekir.

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