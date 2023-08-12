Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


12 Ağustos 2023 19:55
birim değişikliği
üniversitede birim değişikliği hakkında bilgi verebilecek varmı? nasıl bir yol izlemem lazım teknikerim bulunduğum birimde çalışmak istemiyorum. dilekçe vb. nasıl bir yol izlemek gerek.

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