Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ağustos 2023 20:00
Sozlesme lı kadroya tekrat sozlesme

Sozlesme feshı yaptım kadrolu olarak baska bakanlıga atandım. Unıverısye hastanesi kadrolı olduhun ıvın kabul ederız dıyorlsr olur mu sizce

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