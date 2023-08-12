Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


12 Ağustos 2023 20:10
Halka arz ne zaman satilmali
İzdemirden 39 lot aldım tavandayken sarmalı miyim yoksa uzun süre bekletip kar eder miyim

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