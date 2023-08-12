Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 20:32
İnfaz Koruma Memurluğu

İkm mülakatlarına girdim sonuç bekliyorum. Şu anada okuduğum üniversiteden kaydımı sildirmek istiyorum. Kazanırsam bundan dolayı herhangi bir sıkıntı çıkar mı? Mesela askerlikle ilgili.

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