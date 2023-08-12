Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 21:00
TOKİ/ öğretmen/ konut/toki

TOKİ büyükşehirlerde evi olmayan öğretmenler için konut kampanyası yapmalı taksitler maaşlarından otomatik alınmalı bu evler 1 yıl içersinde teslim edilmeli


Sakaryalı540
Aday Memur
12 Ağustos 2023 21:30

TOKİ'den ziyade lojman lazım. Millet kira ucuz diye doğuya gitmek istiyor ama orada da kiralar maşallah uçtu TOKİ'den bir yeri sordum giriş katı 7000 istiyor tutmazsanız daha pahalı tutmak zorunda kalacaksınız dedi sorduğum yer doğunun dağında bir TOKİ hey yavrum heyyyy


Dahihoca
Aday Memur
12 Ağustos 2023 21:33

Kiralık değil hocam öğretmeni taksit ile ev sahibi yapmalı yanliş anlamişsin


muallim_34
Genel Müdür
12 Ağustos 2023 22:09

Katılıyorum..

Toki gençlerden önce memurları düşünmeli..

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