Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 21:12
Deprem tazminatı uzatılmalı
Temmuz ayında deprem tazminatı yatan var mi? Deprem tazminatı sembolik veriliyor ve 2024 yılının tamamında yine verilmeli

ServetiFünun
Aday Memur
12 Ağustos 2023 21:48

En son haziran ayı yattı. Temmuz için idarecime sordum yatacak dedi ama hala yatmadı. Bölgesel olarak tekrar uzatılabilir.


realistyorumcu
Aday Memur
12 Ağustos 2023 22:33
Neden uzatılsın ki saçma sapan tazminat zaten
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