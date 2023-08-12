Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 21:28
İl içi tayin hakkında soru

Bildiğim kadarıyla il içi tayinlerde tüm okullar görünüyor. Diyelim ki ben normu dolu olan bir okul yazdım ama aynı tayin döneminde oradan da bir öğretmenin tayini başka okula çıktı. O zaman ben onun yerine gidebiliyor muyum?


ahm@
Memur
12 Ağustos 2023 21:35

evet


Kitap Dünyası
Aday Memur
12 Ağustos 2023 21:45

Cevabınız için teşekkür ederim

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