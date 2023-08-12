2024 KPSS Hangi Bölümüm İçin Sınava Girmeliyim?

Bilgisayar Mühendisliği Lisans 4. sınıf öğrencisiyim. İlk 2 yılda açıköğretim fakültesinden Laborant Veteriner Sağlık Önlisans bölümünü okudum ve mezun oldum. 2024 KPSS' ye girmeyi düşünüyorum ancak hangi bölümüm için girmem gerektiği konusuna karar veremedim.

Önlisans mezunu olduğum için ona girebiliyorum. Lisans için de geçerlilik süresinde mezun durumda olduğum için ona da girebiliyormuşum. Mümkünse iki sınava da girmek isterim.

Araştırmalarıma göre aynı sınav yılında KPSS Lisans ve Önlisans sınavlarının ikisine birden giremiyorum bu durum doğru mudur? Muhetemelen giremiyorum ama karşıma çıkan sonuçlar tam olarak benim durumumla aynı değildi o yüzden net olarak öğrenmek istiyorum.

Lisans mezunu olursam Önlisans sınavına giremeyeceğimi biliyorum yani Önlisans bölümüm için sınava girmek için son şansım. Eğer Önlisans KPSS'ye girersem Lisans bölümümü uzatmak zorundayım atamalar yapılana kadar ancak bu süreyi ne kadar uzun tutabilirim bilmiyorum. İki bölümüm için de KPSS' den 90 puan civarı almam gerekiyor Bilgisayar Mühendisliğinin alımı daha fazla olduğu için mantıklı geliyor, Laborant Veteriner Sağlık bölümü ise Önlisans KPSS olması sebebiyle biraz daha kolay olabilir ve sınav daha sonra yapılacağı için daha fazla zamanım kalır çalışmaya, bu sebeple düşündürüyor.

Güz döneminde okula gideceğim, bahar döneminde dersim yok sadece staj var. Stajı da sadece imza işlerini yaptırırsam KPSS çalışabilirim Nasıl bir yol izlememi önerirsiniz çok kararsız kaldım sizlere danışmak istedim.