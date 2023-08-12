İlla ölmek mi lazım ??

Avrupa'da bildiğim kadarıyla devlet Toki gibi evler yapıp kiraya veriyor, Türkiye'nin de acil bu sisteme geçmesi lazım. Biz de ev sahibiyiz daha doğrusu annem ev sahibi ve kira zammını kiracımız yapıyor, annem asla karışmıyor. Ben atandığım için mecbur kiradayım dediğiniz gibi fahiş fiyatlar söylüyorlar. Hatta ilana koydukları fiyatı eğer öğretmen olduğunuzu öğrendiklerinde daha fazlasını söylüyorlar, o eski ilandı diyorlar halbuki bir aylık ilan. O yüzden devlet konut veya lojman yapacak, memurlar da sadece devlete kira verecek. Böylece ev sahipleri de kiraları indirmek zorunda kalacaklar. Hayat pahalılığı var diyenlere de herkese var, bana da var, kiracımıza da var. Yazık günah değil mi kiracılara da. Sorsan vatan millet Sakarya, atalarımız şöyle yardımseverdi, böyle adildi ama icraata gelelim hep bana hep bana