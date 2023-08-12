Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 21:42
İlla ölmek mi lazım ??

Toki çıkması için illa deprem olup aileden birinin ölmesi mi lazım ? Toki çıkan kişiler kendileri oturmuyor fahiş fiyata kiraya veriyor. Devlet oturacak kişiye değil yatırım yapacak kişiye ev veriyor. Ev sahibi kafasına göre zam yapıyor kirama yüzde 250 zam yaptı istemiyorsan çık benim ev daha fazla eder çıksan hemen şimdi kiraya veririm diyor. Ne yapacağız yüzde 25 lafı sadece sözde kalıyor adama yüzde 50 yapayım dedim kabul etmedi ne yapayım vurayım mı ev sahibini devlet bunu mu istiyor kendine gelince yüzde 300 400 zamlar yapar ama ev sahibine gelince yüzde 25 yap geç diyor tamam da ev sahibi geç demiyor Bütün akrabaları sokakta oturuyor elime sopa alıp Allah ne verdiyse dalmak mı lazım sen devletsin kardeşim bir karar ver ve kararını kabul etmeyenleri ağır ceza ver bir daha yapmaya cesaret edemesin. Toki yapar evi olan alır arsa verir ama evi arabası arsası olan alır ( anası babası kardeşi üzerinden ) ne yapmaya çalışıyorsunuz anlamış değilim. Öldürmek istiyorsanız bırakın askerleri gelip vursunlar bizi tek seferde ölelim artık psikolojim bozuldu ne yapacağız bilmiyorum bilemiyorum. Toki taksit ödemesi 1250 TL ama 14000 TL ye kiraya vermiş ohhhhhhhhh beeeee ne hayat 2 tane evin olsun koy kıçını otur çalışma durum buna geldi adalet yok merhamet yok insanlık yok Müslümanlık zaten gitmiş dinsiz dinsiz davranışlar başladı


Kitap Dünyası
Aday Memur
12 Ağustos 2023 21:52

Avrupa'da bildiğim kadarıyla devlet Toki gibi evler yapıp kiraya veriyor, Türkiye'nin de acil bu sisteme geçmesi lazım. Biz de ev sahibiyiz daha doğrusu annem ev sahibi ve kira zammını kiracımız yapıyor, annem asla karışmıyor. Ben atandığım için mecbur kiradayım dediğiniz gibi fahiş fiyatlar söylüyorlar. Hatta ilana koydukları fiyatı eğer öğretmen olduğunuzu öğrendiklerinde daha fazlasını söylüyorlar, o eski ilandı diyorlar halbuki bir aylık ilan. O yüzden devlet konut veya lojman yapacak, memurlar da sadece devlete kira verecek. Böylece ev sahipleri de kiraları indirmek zorunda kalacaklar. Hayat pahalılığı var diyenlere de herkese var, bana da var, kiracımıza da var. Yazık günah değil mi kiracılara da. Sorsan vatan millet Sakarya, atalarımız şöyle yardımseverdi, böyle adildi ama icraata gelelim hep bana hep bana


Sakaryalı540
Aday Memur
12 Ağustos 2023 22:05

Kesinlikle katılıyorum devlet ev yapsın kiracısı olalım eğer ev sahibi olamıyorsak öncelik ev sahibi yapması olmadı kiralık ev versin ev sahibimiz devlet olsun. Bu arada kiracınız miktarı belirliyor ne kadar güzel bir davranış annenizin ellerinden öperim Allah böyle annelerin sayısını çoğaltsın zira nice anneler it doğuruyor yiğit doğuran ana sayısı azaldı

Kitap Dünyası, 45 dk. önce

Avrupa'da bildiğim kadarıyla devlet Toki gibi evler yapıp kiraya veriyor, Türkiye'nin de acil bu sisteme geçmesi lazım. Biz de ev sahibiyiz daha doğrusu annem ev sahibi ve kira zammını kiracımız yapıyor, annem asla karışmıyor. Ben atandığım için mecbur kiradayım dediğiniz gibi fahiş fiyatlar söylüyorlar. Hatta ilana koydukları fiyatı eğer öğretmen olduğunuzu öğrendiklerinde daha fazlasını söylüyorlar, o eski ilandı diyorlar halbuki bir aylık ilan. O yüzden devlet konut veya lojman yapacak, memurlar da sadece devlete kira verecek. Böylece ev sahipleri de kiraları indirmek zorunda kalacaklar. Hayat pahalılığı var diyenlere de herkese var, bana da var, kiracımıza da var. Yazık günah değil mi kiracılara da. Sorsan vatan millet Sakarya, atalarımız şöyle yardımseverdi, böyle adildi ama icraata gelelim hep bana hep bana


Kitap Dünyası
Aday Memur
12 Ağustos 2023 22:09

Güzel sözleriniz için teşekkür ederim, ben de annenizin ellerinden öperim. Serzenişinizde haklısınız, aynı sıkıntıyı atandığım şehirde ben de yaşıyorum. Eğer sosyal medyada kamuoyu oluşturulabilirse bu proje harika olur

Sakaryalı540, 32 dk. önce

Kesinlikle katılıyorum devlet ev yapsın kiracısı olalım eğer ev sahibi olamıyorsak öncelik ev sahibi yapması olmadı kiralık ev versin ev sahibimiz devlet olsun. Bu arada kiracınız miktarı belirliyor ne kadar güzel bir davranış annenizin ellerinden öperim Allah böyle annelerin sayısını çoğaltsın zira nice anneler it doğuruyor yiğit doğuran ana sayısı azaldı

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