tıbbi sekreter olarak kamuya atanma için yaş sınırı var mıdır ?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.399 dan İşçi Kanunu ile çalışan kuruma geçişZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)En kolay atanan lisans bölümü hangisi ?? sanırım işletme 80 küsür puanla rahatlıkla atanabiliyor ?Türkiye Petrolleri mülakatı hakkında16bin tl maas nasilBilgisayar işletmenliği sertifikasıDhmi aim guncel maas?İşçi Statüsündeki MühendisDSİ yedekler
Sözlük
Son Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, İstanbul'a geldiKasımpaşa- Ankaragücü maçından sonra protokol tribününde kavga çıktı'Engelli kişiye kötü muamele' iddiasına ilişkin adli süreç başlatıldıBakan Uraloğlu: Orada seyahat süresi 30 dakikadan 5 dakikaya düşecekTürkiye'nin yerli ve milli sonda roketi başarıyla test edildi
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.