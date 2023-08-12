Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 22:40
Maaşlarımız devlet sırrı mı?

Biliyoruz ki maaşlar ayın 7 si 8 i gibi sisteme düşüyor ve idareciler bu maaşları görebiliyor. Ancak ne hikmetse bizlerle maaşlarımızı önceden paylaşmak istemiyorlar. Çoğu idareci ekders icmalini de paylaşmıyor. Sonuçta onlar da insan ve hata yapabilirler. Bana göre maaş ve ekders er sisteme düşer düşmez paylaşmalılar ve keyfşyet ortadan kalkmalı. Hatta gizlilik diye düşünenler varsa dys den de paylaşılabilir.


Kagiş
Müsteşar
12 Ağustos 2023 22:45

e-devlet'ten bordronu gördüğüne şükretmelisin! Daha ne olsun yahu!)))


sipsa26
Şef
12 Ağustos 2023 22:50

:)) sizin okullarınız da durumlar nasıl.

Kagiş, 2 saat önce

e-devlet'ten bordronu gördüğüne şükretmelisin! Daha ne olsun yahu!)))


matematikogretmenii
Şef
12 Ağustos 2023 23:02
Aksine ben maaşların toplu liste halinde paylaşılmasına karşıyım. Kişisel verilerin korunması kanununa aykırı bikere.

umutXx
Memur
12 Ağustos 2023 23:14

neden paylaşılsın? özellikle de okullarda öğrenci ve dışardan gelenler varken, şahsen gidip mutemetinden isteyebilirsin, ki il/ilçe milli eğitim müdürlüğü hesaplamadan zaten okul müdürlerinizde göremez. hadi onu geçtim, kişisel veriyi kişinin rızası haricinde herkesin görebileceği asmak kanuna aykırıdır, ve bir suç teşkil eder. kişinin rızası olmadığı müddetçe maaş bordrosunu kimseyle paylaşamazsınız, devlette olmayanların görebileceği bir yere de asamazsınız. kişi şikayet ederse okulunuza soruşturma açılır.


sipsa26
Şef
12 Ağustos 2023 23:16

Hocam maaşlarımızı bilmeyen kaldı mı sizce?

umutXx, 1 saat önce

neden paylaşılsın? özellikle de okullarda öğrenci ve dışardan gelenler varken, şahsen gidip mutemetinden isteyebilirsin, ki il/ilçe milli eğitim müdürlüğü hesaplamadan zaten okul müdürlerinizde göremez. hadi onu geçtim, kişisel veriyi kişinin rızası haricinde herkesin görebileceği asmak kanuna aykırıdır, ve bir suç teşkil eder. kişinin rızası olmadığı müddetçe maaş bordrosunu kimseyle paylaşamazsınız, devlette olmayanların görebileceği bir yere de asamazsınız. kişi şikayet ederse okulunuza soruşturma açılır.


umutXx
Memur
12 Ağustos 2023 23:19

hocam maaşlar kişisel veri içerir, bunu sadece kurumda çalışan kişiler görebilir, ancak öğrencilerin veya velilerin yoğun olduğu yerlerde paylaşılması kişisel veri hakları ihlalidir. çünkü sivillerde o kişinin bilgisine erişmiş oluyor ve o kişinin sosyal hayatını tehlikeye atmış oluyorsunuz.

sipsa26, 1 saat önce

Hocam maaşlarımızı bilmeyen kaldı mı sizce?


sipsa26
Şef
12 Ağustos 2023 23:30

Ben de okul whatsapp gruplarında paylaşılmasını kastetmiştim

umutXx, 58 dk. önce

hocam maaşlar kişisel veri içerir, bunu sadece kurumda çalışan kişiler görebilir, ancak öğrencilerin veya velilerin yoğun olduğu yerlerde paylaşılması kişisel veri hakları ihlalidir. çünkü sivillerde o kişinin bilgisine erişmiş oluyor ve o kişinin sosyal hayatını tehlikeye atmış oluyorsunuz.


umutXx
Memur
12 Ağustos 2023 23:34

kardeşim wp resmiyette suç teşkil ediyor, kimse de bunu riske atmak istemiyor, olası bir durumda öğretmen veya diğer personellerde kıllık olsun diye şikayet edebilir, o zaman başına iş alırsın.

sipsa26, 47 dk. önce

Ben de okul whatsapp gruplarında paylaşılmasını kastetmiştim

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