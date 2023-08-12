KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


12 Ağustos 2023 23:13
matematikçi kişisi yazılım şirketi açabilir ve diğer (yönetim/denetim işlemlerini) yapabilir mi ?

merhaba ,

imza / yetki ile alakalı sorun yaşanır mı ?


umutXx
Memur
12 Ağustos 2023 23:24

o kim la?

Toplam 1 mesaj

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