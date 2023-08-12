Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


12 Ağustos 2023 23:35
İlk atamaların tayin hakkı için 3+1 zorunluluğu kalksın

Zaten puan üstünlüğüne göre değil mi, kaldırın o zaman bu şartı kadrolu olan herkes tayin isteyebilsin

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