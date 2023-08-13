Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


13 Ağustos 2023 00:44
İstanbul kiralık ev
Merhaba kıymetli arkadaşlar . Evimi kiraya veriyorum . Esenyurtta site içinde 3+1 . Kiralık ev arayan varsa bana mesaj atabilir . İyi akşamlar .

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
13 Ağustos 2023 00:49
Fiyat nedir 15 bin den aşağı demezsin şimdi.

Edebiyat-ı cedide
Daire Başkanı
13 Ağustos 2023 00:54
Piyasaya hakimsin dostum
Toplam 2 mesaj

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