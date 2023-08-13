KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


13 Ağustos 2023 01:07
Tarım önlisans mezunuyum dgs ile AÖF halkla ilişkiler bölümüne kayıt yaptırabilirmiyim
Tarım mezunu olup açık öğretim istediğim bölümü seçebilirmiyim acaba

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