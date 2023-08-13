Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


13 Ağustos 2023 01:16
İkinci il Dışı ve İl içinde Muhtemel Boşalacak
Arkadaşlar bakan bey tüm normlar açılacak dedi ama eş durumunda olduğu gibi bir ön başvuru alınsa, ardından da gitmeyi düşünenlerin yerleri muhtemel boşalacak olarak gözükse işte o zaman bir hareketlenme olma ihtimali olurdu. Bunun yapılması büyük yarar sağlar.

Kitap Dünyası
Aday Memur
13 Ağustos 2023 01:26

Umarım dediğiniz gibi olur ve şu 3+1 şartı da kalkar, tüm kadrolular başvuru yapabilir

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