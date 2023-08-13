İkinci il Dışı ve İl içinde Muhtemel Boşalacak

Arkadaşlar bakan bey tüm normlar açılacak dedi ama eş durumunda olduğu gibi bir ön başvuru alınsa, ardından da gitmeyi düşünenlerin yerleri muhtemel boşalacak olarak gözükse işte o zaman bir hareketlenme olma ihtimali olurdu. Bunun yapılması büyük yarar sağlar.

Arkadaşlar bakan bey tüm normlar açılacak dedi ama eş durumunda olduğu gibi bir ön başvuru alınsa, ardından da gitmeyi düşünenlerin yerleri muhtemel boşalacak olarak gözükse işte o zaman bir hareketlenme olma ihtimali olurdu. Bunun yapılması büyük yarar sağlar.