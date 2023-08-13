Ekimde emekliye zam çalışması ve toplu sozleşme

Twitter da (X'de) Ekim ayında emekliye zam için talimat verildiğine ilişkin haber okudum, doğru ise bu durumun devam eden toplu sözleşme sürecine etkisi sizde ne olur? Ben olumsuz olacağını düşünüyorum, keza yeni birol harcama kalemi oluştuğu bahane edilerek bu memura düşük zama bahane edilebilir...

Twitter da (X'de) Ekim ayında emekliye zam için talimat verildiğine ilişkin haber okudum, doğru ise bu durumun devam eden toplu sözleşme sürecine etkisi sizde ne olur? Ben olumsuz olacağını düşünüyorum, keza yeni birol harcama kalemi oluştuğu bahane edilerek bu memura düşük zama bahane edilebilir...