Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ağustos 2023 01:42
Ekimde emekliye zam çalışması ve toplu sozleşme
Twitter da (X'de) Ekim ayında emekliye zam için talimat verildiğine ilişkin haber okudum, doğru ise bu durumun devam eden toplu sözleşme sürecine etkisi sizde ne olur? Ben olumsuz olacağını düşünüyorum, keza yeni birol harcama kalemi oluştuğu bahane edilerek bu memura düşük zama bahane edilebilir...

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